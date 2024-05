Nughedu Santa Vittoria

Nuovi particolari sulla clamorosa inchiesta

Risalirebbero addirittura al 2013 e al 2014 i primi ammanchi dalla tesoreria comunale di Nughedu Santa Vittoria. Arrestato ieri mattina con le accuse di peculato e autoriciclaggio, l’ex dipendente comunale Claudio Zago, in passato sindaco di Ardauli, avrebbe poi ripreso a effettuare mandati a suo nome molto più avanti, al termine del 2022 e fino a maggio 2023, secondo quanto emerso dai primi accertamenti sui bilanci comunali.

A scoprire le perdite, lo scorso mese, è stata la nuova ragioneria di Nughedu. Il 9 aprile la sindaca Vanessa Corda, prima cittadina da fine maggio 2023, ha subito presentato formale denuncia alla polizia, facendo scattare l’intervento della squadra mobile di Oristano.

A Nughedu Santa Vittoria – come emerso dal bilancio consuntivo – l’ammanco per il 2023 è pari a circa 101.000 euro, con mandati che vanno dal mese di febbraio al 24 maggio dello scorso anno. Dalle prime verifiche, però, sommando quanto sarebbe stato sottratto nelle annualità 2013, 2014 e 2022, si supererebbero in totale i 110.000 euro.

Claudio Zago, ritenuto da tutti un dipendente modello, era andato in pensione il 31 agosto 2023.