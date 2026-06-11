Una serata speciale sotto le stelle, preludio al Carbonia Film Festival. In attesa dei cinque giorni di proiezioni, incontri e ospiti internazionali - in programma dall'11 al 15 novembre - il festival propone un'anteprima estiva il 28 luglio dedicato al cinema d'autore contemporaneo e alla regista Carolina Cavalli, ospite della manifestazione. Organizzata dalla Società Umanitaria di Carbonia, direzione artistica di Francesco Giai Via il Cff si configura come osservatorio sulle trasformazioni del presente attraverso lo sguardo del grande schermo.
Si parte dunque con una serata a ingresso
gratuito dedicata al cinema d'autore contemporaneo inserito
all'interno della rassegna "Orbite - Cinema sotto le Stelle a
Carbonia". La regista milanese, anche sceneggiatrice, incontra il
pubblico della cittadina mineraria al termine della proiezione de
"Il Rapimento di Arabella", presentato all'ultima Mostra del Cinema
di Venezia. Il film racconta la storia di Holly, 28 anni, convinta
da sempre di aver mancato la strada giusta. Quando incontra una
bambina di nome Arabella, crede di aver ritrovato sé stessa da
piccola. Arabella, desiderosa di fuggire da casa, le nasconde la
propria identità e asseconda la sua fantasia: tornare indietro nel
tempo e avere finalmente l'occasione di diventare qualcuno di
speciale. "Questo film - spiega Carolina Cavalli - non parla di un
rapimento nel senso più tradizionale del termine, parla soprattutto
di una ragazza che trova un modo per risolvere il suo passato,
superare i rimpianti, calmare l'ansia del futuro e dimenticare le
aspettative fallite. La protagonista fa parte di un gruppo di
persone, di una generazione forse, che teme che la vita sia sempre
altrove. In questo modo, però, si svaluta la realtà, ci si distrae
dal mondo e dal senso delle cose, anche dalla sua bellezza,
ingiustizia, o dalle proprie azioni…".
Carolina Cavalli nel 2017 ha...