Il cinema d'autore contemporaneo in anteprima estiva Carbonia Film Festival - Notizie

Una serata speciale sotto le stelle, preludio al Carbonia Film Festival. In attesa dei cinque giorni di proiezioni, incontri e ospiti internazionali - in programma dall'11 al 15 novembre - il festival propone un'anteprima estiva il 28 luglio dedicato al cinema d'autore contemporaneo e alla regista Carolina Cavalli, ospite della manifestazione. Organizzata dalla Società Umanitaria di Carbonia, direzione artistica di Francesco Giai Via il Cff si configura come osservatorio sulle trasformazioni del presente attraverso lo sguardo del grande schermo.Si parte dunque con una serata a ingresso gratuito dedicata al cinema d'autore contemporaneo inserito all'interno della rassegna "Orbite - Cinema sotto le Stelle a Carbonia". La regista milanese, anche sceneggiatrice, incontra il pubblico della cittadina mineraria al termine della proiezione de "Il Rapimento di Arabella", presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Il film racconta la storia di Holly, 28 anni, convinta da sempre di aver mancato la strada giusta. Quando incontra una bambina di nome Arabella, crede di aver ritrovato sé stessa da piccola. Arabella, desiderosa di fuggire da casa, le nasconde la propria identità e asseconda la sua fantasia: tornare indietro nel tempo e avere finalmente l'occasione di diventare qualcuno di speciale. "Questo film - spiega Carolina Cavalli - non parla di un rapimento nel senso più tradizionale del termine, parla soprattutto di una ragazza che trova un modo per risolvere il suo passato, superare i rimpianti, calmare l'ansia del futuro e dimenticare le aspettative fallite. La protagonista fa parte di un gruppo di persone, di una generazione forse, che teme che la vita sia sempre altrove. In questo modo, però, si svaluta la realtà, ci si distrae dal mondo e dal senso delle cose, anche dalla sua bellezza, ingiustizia, o dalle proprie azioni…".Carolina Cavalli nel 2017 ha...

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