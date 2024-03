Acqua non potabile a Riola Sardo, scattano i divieti

Per l’ennesima volta Riola Sardo si trova di fronte al problema dell’acqua non potabile. Abbanoa, nelle scorse ore, ha comunicato al Comune la non conformità dei valori limiti ammessi per l’acqua distribuita dalla rete idrica locale. Il sindaco Lorenzo Pinna ha prontamente firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari. Secondo quanto dichiarato dall’Ente gestore, i risultati delle analisi effettuate evidenziano delle difformità nei parametri idrici. L’acqua risulta quindi non idonea per il consumo umano, sebbene possa essere utilizzata per usi domestici e per l’igiene personale. Per mitigare i disagi alla popolazione, soprattutto per quanto riguarda le fasce più vulnerabili, Abbanoa si impegna a installare autobotti per garantire un approvvigionamento alternativo. Tuttavia l’Ente gestore si è impegnato a monitorare costantemente i parametri idrici non conformi e a fornire rapporti analitici aggiornati. L’ordinanza, oltre ad essere trasmessa agli organi locali, è stata inviata anche alla Prefettura di Oristano, alla polizia locale, alle altre forze dell’ordine, alla Direzione generale della Protezione Civile regionale e

