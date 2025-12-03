Nasce Acs Group, il nuovo polo tecnologico che riunisce e coordina le aziende del mondo Acs in un’unica realtà, capace di offrire soluzioni e risposte integrate nei campi dell’Information Technology, dell’Intelligenza Artificiale, del software gestionale, della cybersecurity, della comunicazione visiva e dei servizi digitali. Un passo strategico che formalizza e dà visibilità a un percorso di crescita e di specializzazione iniziato anni fa, e che oggi diventa una struttura condivisa, capace di offrire alle imprese italiane un punto di riferimento unico per la trasformazione digitale. Acs Group nasce dall’integrazione di competenze già fortemente sinergiche e complementari, che ora trovano una casa comune: una rete di eccellenze che si unisce per dare vita a un ecosistema tecnologico completo, in grado di accompagnare le aziende in ogni fase del loro percorso di digitalizzazione.

"La nascita di Acs Group - dichiara Luis Plunger, presidente di Acs Group - dà forma a un ecosistema che negli anni abbiamo costruito con impegno e visione. Oggi superiamo i 90 milioni di euro di fatturato, contiamo più di 550 collaboratori e operiamo in oltre dieci sedi: un insieme di società specializzate che condividono valori, competenze e una cultura orientata all’innovazione. Con Acs Group vogliamo offrire al mercato un’identità chiara e autorevole, capace di valorizzare le nostre aziende, sostenere la loro crescita e rappresentare un punto di riferimento affidabile per la trasformazione digitale delle imprese".

Il nuovo gruppo riunisce realtà già affermate e complementari: Acs Spa., punto di riferimento nel mondo It con soluzioni Cloud, Modern Work, Cybersecurity e Intelligenza Artificiale e Smart Factory ; Infominds Spa, specializzata nello sviluppo di software gestionali Erp, Crm e soluzioni verticali per i diversi settori; Printyway Spa, attiva nelle Managed Print Solutions; Infinitys Spa, protagonista nel Digital Signage e nella comunicazione visiva e Consisto, partner esperto in soluzioni web e strategie digitali. Insieme formano una piattaforma di servizi integrata che consente a clienti pubblici e privati di accedere a tecnologie, consulenze e soluzioni innovative attraverso un approccio coordinato e sinergico.

"Negli anni Acs - afferma Elia Plunger, Managing Director di Acs - è diventata per molte imprese un punto di riferimento naturale: la realtà a cui rivolgersi quando c’era un’esigenza, un problema, una sfida tecnologica da affrontare. Con Acs Group vogliamo unire la forza in tutte le aziende del nostro ecosistema per affrontare sempre meglio le sfide digitali dei nostri clienti. Il nostro obiettivo è chiaro: essere tra i primi nomi che un’impresa prende in considerazione quando pensa alla propria trasformazione digitale a 360 gradi. Oggi mettiamo a sistema competenze diverse, dalla cybersecurity al big data, dall’infrastruttura It all’intelligenza artificiale, dai software gestionali alla smart factory, fino alla stampa gestita e alla comunicazione digitale, mantenendo intatti i valori che ci hanno sempre guidato: vicinanza, responsabilità e un approccio realmente orientato al servizio. Non ci limitiamo a fornire soluzioni: accompagniamo le aziende nei loro percorsi di crescita, consapevoli del ruolo che rivestiamo e dell’impatto che la tecnologia può generare sul loro futuro".

L’obiettivo di Acs Group è rappresentare, connettere e valorizzare le competenze già presenti, creando un marchio ombrello riconoscibile e solido sul mercato nazionale. La nascita del gruppo consente di rendere visibile ciò che era già realtà - un sistema integrato di aziende specializzate - rafforzando l’identità comune, la reputazione e la capacità di incidere sui processi di innovazione del Paese. Una storia che affonda le sue radici nella visione di Acs Data Systems, azienda nata in Alto Adige e cresciuta negli anni come punto di riferimento per la digital transformation nell’intero territorio italiano e internazionale, con una rete di sedi che, a livello di gruppo, si espande da Bolzano a Bologna, da Venezia a Trento, da Verona a Milano e Salerno fino alla sede di Monaco di Baviera, con un piano di crescita che guarda al futuro.

Realtà di rilievo nazionale e internazionale quali Melinda, Forst, La Sportiva, Gruppo Generali, hanno già scelto Acs Group come partner strategico nei propri percorsi di evoluzione digitale. Acs Group è un gruppo in espansione, che continua a investire in innovazione e talenti: sono molte le posizioni aperte per nuovi collaboratori che vogliono contribuire a costruire il futuro digitale delle imprese italiane.