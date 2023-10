I ringraziamenti dell’Associazione carabinieri dopo le cerimonie di Arborea e Marrubiu

Oristano

Lettera dei presidenti

I presidenti delle sezioni dell’Associazione nazionale carabinieri di Marrubiu e Arborea, Mario Cossu e Mario Fa, hanno rivolto un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla organizzazione le manifestazioni in onore degli “eroi” dell’Arma, nello scorso fine settimana.

“Tra i primi la Fanfara degli allievi carabinieri di Roma, insieme al direttore Danilo di Silvestro”, scrivono in una nota i presidenti delle sezioni di Marrubiu e Arborea. “Alle amministrazioni comunali va la riconoscenza per il loro straordinario e prezioso supporto offerto, senza il quale le cerimonie non avrebbero avuto il grande successo che è stato ottenuto”.

“All’amica cantante folk Maria Giovanna Cherchi che da sempre, accettando gli inviti, impreziosisce le nostre iniziative. A lei va un grande grazie sperando sempre di poterla avere con noi nelle prossime iniziative”.

“Analogamente vogliamo e dobbiamo ringraziare, come peraltro fatto ufficialmente ad Arborea, la direzione del Horse Country Club di Arborea che con grande professionalità ha ospitato la Fanfara durante la permanenza nell’Oristanese”.

“Un sentito ringraziamento alla nostra speaker, presidente dell’Ente Concerti di Oristano, Silvia Orrù per averci professionalmente supportato nel tour di esibizioni della Fanfara”.

“Per ultimo, non ultimo ma indispensabile, il nostro ringraziamento a Paolo Sanneris, presidente della Pro loco di Arborea ed a tutti i soci che hanno gradevolmente offerto ospitalità alla Fanfara durante la permanenza ad Arborea”.

Giovedì, 19 ottobre 2023