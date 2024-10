Intervento tempestivo degli operai comunali di Marrubiu per ripristinare la sicurezza stradale in via Toscana, dove si era aperta una buca nel manto stradale di fronte al numero civico 14. La situazione, segnalata dai residenti, aveva destato allerta poiché il cedimento dell’asfalto si stava ampliando giorno dopo giorno, creando potenziali rischi per automobilisti e pedoni.

I cittadini della zona avevano fatto appello al Comune per un intervento rapido, sottolineando l’importanza di una manutenzione adeguata delle strade per prevenire incidenti e garantire un transito sicuro per tutti. Fortunatamente, le segnalazioni non sono passate inosservate. Gli operai sono intervenuti nella mattinata, delimitando l’area e avviando i lavori necessari per la riparazione.

Grazie a questo tempestivo intervento, la situazione è tornata alla normalità, alleviando le preoccupazioni dei residenti e ripristinando la sicurezza della strada. Un esempio di come una collaborazione efficace tra cittadini e autorità possa portare a una risoluzione rapida dei problemi e garantire la sicurezza della comunità.