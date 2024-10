Sport e ambiente, i ragazzi di Oristano al centro del Cagliari calcio

Un pomeriggio speciale per 80 ragazzi della scuola media Leonardo Alagon di Oristano. Grazie al progetto “EducAmbiente. A scuola di rispetto”, sono stati ospiti del Crai Sport Center, centro sportivo sede degli allenamenti del Cagliari Calcio. Per un pomeriggio intero hanno visitato la struttura e hanno potuto assistere, dalla tribuna “Carlo Enrico Giulini”, alla seduta di allenamento della prima squadra, guidata dall’allenatore Davide Nicola. Al termine dell’allenamento, sono scesi in campo e hanno potuto parlare per qualche minuto coi giocatori della prima squadra. Gli sportivi si sono concessi per i selfie di rito, autografi video e la consegna di alcuni gadget. Prima di andar via, anche foto e video con la mascotte Pully. Il progetto “EducAmbiente. A scuola di rispetto” è stato fortemente voluto dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano: “Per l’intero anno scolastico 2023/2024, abbiamo coinvolto tutte le classi prime degli istituti secondari di primo grado di Oristano – ricorda l’assessore Maria Bonaria Zedda -. Quasi duecento gli alunni hanno seguito un programma di educazione ambientale, finalizzata al

