Risparmio postale, 140mila Buoni Fruttiferi sottoscritti a Oristano

Il risparmio postale continua a essere tra le forme più amate di accantonamento dai cittadini di Oristano e provincia: oltre 110.000 sono i Libretti Postali attivi e circa 140.000 le sottoscrizioni di Buoni Fruttiferi, strumenti che si confermano dunque tra le soluzioni di risparmio più affidabili per i cittadini. Tra le varie soluzioni di investimento, l’ultima novità è rappresentata dal “Buono Premium”. Emesso solo in forma dematerializzata da Cassa Depositi e Prestiti, distribuito da Poste Italiane e garantito dallo Stato italiano, è dedicato ai titolari di Libretto Postale che apportano nuova liquidità e consente di ottenere un rendimento annuo lordo del 3,00% alla scadenza di un anno dalla data di sottoscrizione. Questa offerta è valida fino al 12 novembre prossimo, salvo chiusura anticipata da parte dell’Emittente. È possibile sottoscrivere il Buono Premium in tutti gli 83 uffici postali di Oristano e provincia oppure online, per i titolari di Libretto Smart abilitato ai servizi dispositivi online, dal sito di Poste Italiane, da App BancoPosta o App Poste Italiane. Accanto ai

