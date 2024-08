I manifestanti al porto di Oristano dimenticati dall'arcidiocesi

L’arcidiocesi di Oristano ha perso l’occasione di dimostrare vicinanza e sostegno ai laici. Durante lo sbarco delle pale eoliche al porto di Oristano, nessun sacerdote è stato presente per offrire una parola di conforto a chi si oppone a un’operazione che molti considerano una speculazione dannosa per il territorio. Mentre gli imprenditori si preparano a sfruttare le risorse naturali della Sardegna, la Chiesa locale si è mostrata impegnata in altre faccende, ignorando la sofferenza e l’indignazione dei cittadini. La mancata celebrazione di una Messa domenicale, o anche solo una semplice benedizione per i presenti, evidenzia un distacco preoccupante. La Chiesa, che spesso dichiara di non voler fare politica, non ha esitato in altre circostanze a pronunciarsi su questioni sociali e morali, talvolta con toni da comizio. Eppure, di fronte a un evento che tocca da vicino la comunità e il futuro del territorio, ha scelto il silenzio. Gli abitanti di Oristano e dintorni si aspettavano una diocesi pronta a difendere i valori della giustizia, della solidarietà e della protezione

