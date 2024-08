Crisi dei compendi ittici a Oristano, la proposta di Cera

La Sardegna sta affrontando numerose emergenze, e tra queste spicca la critica situazione degli impianti e delle infrastrutture che servono i compendi ittici lagunari della provincia di Oristano. La mancanza di manutenzione decennale degli impianti e dei canali di adduzione, che alimentano gli stagni e gli ambienti umidi della provincia, ha portato a gravi problemi di ossigenazione delle acque. Questa condizione ha causato recentemente una moria massiva di pesci, molluschi e crostacei, con significativi danni economici per i concessionari di pesca delle aree di S’ena Arrubia, Marceddì e Corru S’ittiri. In risposta a questa crisi, l’onorevole Emanuele Cera, di Fratelli d’Italia, ha presentato due emendamenti alla variazione di bilancio attualmente in discussione presso il Consiglio regionale. Se approvati, prevedono l’allocazione di 5 milioni di euro, che si aggiungerebbero ai 6 milioni già stanziati nella scorsa legislatura, per il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. Questi fondi saranno destinati a interventi urgenti di pulizia e manutenzione straordinaria dei canali di adduzione delle acque verso gli stagni. Inoltre, è previsto un ulteriore milione di euro per la

