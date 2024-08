Violento incidente sulla strada per Simaxis, ci sono feriti

Questa mattina, lungo la strada statale 131, all’altezza dello svincolo per Simaxis-Silì, si è verificato un grave incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, uno degli automobilisti coinvolti ha imboccato il tratto di strada contromano, provocando un violento scontro con un’altra vettura che procedeva regolarmente. Immediati sono stati i soccorsi da parte degli operatori del 118-Areus, che hanno prestato assistenza ai passeggeri delle due auto coinvolte. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. Tuttavia, l’impatto ha causato ingenti danni ai veicoli e una interruzione della circolazione con lunghe code. Per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti è intervenuta la Polizia Stradale. Gli agenti hanno provveduto a deviare temporaneamente il traffico, cercando di ridurre al minimo i disagi e facilitare le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati. I poliziotti stanno lavorando per chiarire le cause esatte dell’incidente e verificare se vi siano state violazioni del codice della strada. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine per

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

