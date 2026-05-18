(Adnkronos) - La Procura della Figc, come fatto in altri casi simili, ha aperto un fascicolo per quanto successo durante la festa scudetto dell'Inter e in particolare su uno striscione, ricevuto dai tifosi nerazzurri e mostrato da Marcus Thuram con scritto "I derby mettiteli nel cu..", in risposta allo striscione del 2007 mostrato da Massimo Ambrosini dopo la vittoria del Milan in Champions League che recitava "Lo Scudetto mettitelo nel cu..". Sotto osservazione anche un altro striscione, nel quale viene mostrato un topo con uno sfondo rossonero.