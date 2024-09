Guasto alla caldaia provoca un incendio, nessun ferito

Paura questa mattina a Viddalba quando un incendio è scoppiato in un’abitazione a causa di un malfunzionamento della caldaia. L’allarme è stato lanciato intorno alle 10:50, quando fumo e fiamme hanno iniziato a propagarsi dalla cucina, minacciando di estendersi al resto della casa. La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Valledoria è intervenuta prontamente sul posto, riuscendo a circoscrivere le fiamme prima che potessero causare danni significativi. Grazie al loro intervento tempestivo, l’incendio è stato limitato ad alcuni elettrodomestici e mobili vicini alla caldaia, evitando conseguenze più gravi. Fortunatamente, non si registrano feriti tra gli abitanti dell’abitazione. Gli operatori del 115 hanno inoltre eseguito le operazioni di messa in sicurezza della struttura, per evitare che ulteriori danni possano verificarsi nelle prossime ore. I vigili del fuoco stanno indagando sull’origine del rogo, che sembra essere stato causato da un guasto tecnico alla caldaia. L’evento ha suscitato grande preoccupazione. Il rapido intervento ha permesso di evitare il peggio, ma l’incidente è un promemoria per i

