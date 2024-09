Oristano, addio a suor Giandomenica Demurtas

La comunità religiosa di Oristano si stringe nel dolore per la scomparsa di suor Giandomenica Demurtas, al secolo Antonina, religiosa della Congregazione delle Suore del Sacro Cuore di Gesù. Confortata dalla fede cristiana, suor Giandomenica è tornata alla Casa del Padre, lasciando un vuoto non solo tra le consorelle, ma anche tra i suoi familiari e coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata. La triste notizia della sua morte è stata annunciata dalla comunità delle Suore del Sacro Cuore, dalla sorella Maria Francesca e dai nipoti, che insieme a molti altri la ricorderanno per la sua dedizione e il suo instancabile impegno religioso. Il funerale si terrà lunedì 9 settembre alle ore 16 presso la parrocchia di San Giacomo a Nuraxinieddu. Qui il parroco celebrerà la Santa Messa di suffragio. Un momento solenne per rendere omaggio a una donna che ha trascorso la sua vita al servizio degli altri, guidata dalla fede e dalla missione di diffondere l’amore e la carità cristiana. Dopo la cerimonia religiosa,

