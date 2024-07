Grosso incendio nelle campagne di Nureci, arriva il Super Puma

Un vasto incendio è scoppiato oggi nelle campagne di Nureci, nella località di Monte Maiori, attivando le operazioni di spegnimento da parte del Corpo Forestale. Le fiamme, che hanno iniziato a divampare poco dopo le 8, hanno subito richiesto un intervento massiccio per contenere il loro avanzamento e limitare i danni. Per far fronte alla situazione, il Corpo Forestale ha mobilitato un elicottero Super Puma proveniente dalla base operativa di Fenosu. Questo mezzo, noto per la sua capacità di trasportare grandi quantità di acqua e di effettuare lanci precisi, sta giocando un ruolo fondamentale nella lotta contro l’incendio. L’elicottero, sorvolando le aree più colpite, sta effettuando rifornimenti e lanci di acqua per soffocare le fiamme e raffreddare le zone adiacenti al fronte dell’incendio. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento della pattuglia del Corpo Forestale di Ales, che sta gestendo le manovre sul terreno e assicurandosi che le risorse vengano utilizzate in modo ottimale. L’incendio ha suscitato preoccupazione per la sicurezza della zona. Le

