Nicolas Maduro "saliva sul palco e provava a imitare un po' la mia danza. E' una persona violenta, ha torturato e ucciso milioni di persone". Donald Trump, in un evento dei deputati repubblicani, si sofferma per qualche secondo sull'operazione condotta dagli Stati Uniti in Venezuela, con la cattura del presidente Nicolas Maduro. Tra il serio e il faceto, il presidente americano ricorda gli 'show' del leader di Caracas negli ultimi eventi pubblici. Maduro, come hanno evidenziato anche i media americani, si è distinto per atteggiamenti spavaldi, quasi a considerare un bluff i messaggi di Washington. Questo atteggiamento avrebbe spinto Trump ad accelerare e a ordinare l'attacco.

La 'Trump Dance' torna anche in un altro passaggio dell'intervento. "Mia moglie odia quando ballo. Lei è una persona di classe, mi dice che ballare come faccio io non è presidenziale. Ma io sono diventato presidente. Tutti vogliono che io balli, lei odia quando lo faccio", dice il presidente. "Mi dice 'puoi immaginare FDR che balla?'. Forse c'è una storia che lei ignora...", dice Trump evidenziando che Melania Trump, evidentemente, ignora che Franklin Delano Roosevelt era costretto su una sedia a rotelle per una malattia.