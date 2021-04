Grappa Berta: aumentano le vendite online

La grappa Berta è sinonimo di alta qualità Made in Italy e al giorno d’oggi viene ancora realizzata nel rispetto dell’antica tradizione, guardando al contempo alle innovazioni offerte dai progressi registrati nell’ambito della produzione.

La storia di questa grappa nasce da una famiglia attenta a realizzare un prodotto di valore, avviato nel 1947 da Paolo Berta, lungimirante figlio di un viticoltore, che decide di realizzare una distilleria di famiglia. Così come nel dopoguerra la famiglia Berta ha saputo guardare avanti, con l'intenzione di produrre grappa con un metodo che oggi verrebbe definito artigianale e a chilometro zero, oggi queste grappe si sono adeguate perfettamente all'era digital essendo facilmente acquistabili sui canali digitali.

Al giorno d’oggi, infatti, è possibile trovare la grappa Berta in vendita online su portali specializzati come Sapori dei Sassi, che consentono all’utente di scegliere tra un’ampia selezione di prodotti di prima qualità.



Grappa Berta: come nasce un prodotto di qualità

In particolare, il Gruppo Berta produce delle grappe di pregio che offrono ai consumatori tutto il valore aggiunto dell'artigianalità. Queste varietà permettono quindi di assaporare un gusto che non è il risultato di un processo industrializzato e non è tarato soltanto sulla necessità di realizzare un numero molto elevato di prodotti.

Come emblema di questa produzione curata nei minimi dettagli, basti pensare che nel 2002 la società ha deciso di tornare a produrre i propri distillati a Casalotto di Mombaruzzo, la piccola località del Piemonte dove tutto era cominciato e da cui ha avuto origine la famiglia Berta.

L'azienda, che oggi è condotta dalla quarta generazione della famiglia, è conosciuta nel mondo come uno dei migliori emblemi della grappa italiana di alta qualità.

Tra le tante tipologie di grappe prodotte dalla famiglia Berta, troviamo ad esempio:

Grappe giovani ;

; Ottime grappe barricate ;

; Grappe ottenute da più vitigni ;

; Prodotti monovitigno (Nebbiolo, Barbera e altri);

(Nebbiolo, Barbera e altri); Grappe in edizioni speciali.

Gli appassionati di questo distillato piemontese, dunque, possono beneficiare anche della possibilità di acquistare online prodotti speciali perché appartenenti ad annate particolari o perché molto curate in ogni minimo dettaglio. Per questi motivi la grappa Berta è anche un'ottima idea regalo, in grado di concedere a tutti un momento di degustazione all'insegna dell'alta qualità.



Il segreto del successo della grappa Berta

La bontà delle grappe del gruppo Berta è legata agli ingredienti di alta qualità e all’utilizzo di sistemi di conservazione molto sviluppati dal punto di vista tecnologico.

Le vinacce vengono conservate sempre fresche, umide e sane grazie ad uno speciale cestello alimentare progettato e brevettato direttamente dalla distilleria Berta. Quest’ultimo quando viene sigillato permette alla grappa di fermentare e all'ossigeno di fuoriuscire attraverso una valvola posta sul coperchio.

Il risultato è riscontrabile in vinacce che restano fresche e sane per diversi mesi, evitando così anche il problema dell'ossidazione e del possibile sviluppo di microorganismi dannosi. Anche questo processo altamente innovativo piace molto agli appassionati, che apprezzano poi la distillazione curata in ogni minimo dettaglio, che avviene nei cosiddetti alambicchi con caldaie con funzionamento a vapore. È questo processo a dare vita a una delle grappe più famose d'Italia e conosciuta in tutto il mondo.

L'invecchiamento delle grappe Berta avviene in botti di legno, nel rispetto della più elevata qualità produttiva e della tradizione. Tutte le grappe sono unite dalla cura ottimale del prodotto, dalla presenza di profumi e fragranze che denotano la qualità del distillato e dalla possibilità di acquistare questo prodotto, da sempre molto attento alla cura dell'innovazione, anche sul web.