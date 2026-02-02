I Grammy Awards hanno visto il trionfo di Kendrick Lamar, che si è aggiudicato 4 statuette, Bad Bunny che fa la storia e Lady Gaga: entrambi hanno ottenuto due premi ciascuno. Billie Eilish e suo fratello Finneas O'Connell hanno ottenuto il riconoscimento per la Canzone dell'Anno con 'Wildflower', mentre Olivia Dean è stata insignita del titolo di Miglior Nuovo Artista.

Bad Bunny ha vinto l’ambito riconoscimento Album of the Year con 'Debí tirar más fotos'. Il cantante portoricano, 31 anni, che ha vinto anche come Best Música Urbana Album, ha espresso critiche nei confronti delle operazioni di immigrazione. Nel ritirare il premio, ha dichiarato: "Prima di ringraziare Dio, dirò 'ICE out'. Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni; siamo umani e siamo americani."

Lamar ha consolidato la sua posizione nelle categorie rap, conquistando quattro riconoscimenti, tra cui quello per il Miglior album rap con 'GNX'. Lady Gaga è stata premiata per il Miglior album pop e la Migliore registrazione dance pop. "Voglio solo dire alle donne nella musica che so che a volte quando sei in studio con un gruppo di ragazzi, può essere difficile. Quindi vi esorto ad ascoltare sempre voi stesse e a lottare sempre per le vostre idee," ha affermato.

'Golden', tratto dal film d'animazione 'KPop Demon Hunters', si è aggiudicato il premio per la migliore canzone scritta per i media visivi.

Billie Eilish ha pronunciato la dichiarazione "nessuno è illegale su terra rubata" e ha esortato il pubblico a "continuare a combattere, a parlare e a protestare", sottolineando che "le nostre voci contano davvero, e le persone contano".

Le affermazioni di Eilish sono seguite a quelle della cantante pop britannica Olivia Dean la quale, dopo aver ricevuto il premio come Miglior Nuovo Artista, ha invocato la celebrazione degli immigrati.