Gp Miami, super pole di Antonelli davanti a Verstappen e Leclerc: "Dedicata a Zanardi" - Rivivi le qualifiche

(Adnkronos) - La Formula 1 torna in pista a Miami oggi, sabato 2 maggio, Kimi Antonelli centra la terza pole consecutiva di questo avvio di stagione spaziale. Il 19enne emiliano chiude davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Ferrari di Charles Leclerc, che ha mostrato segnali positivi nelle qualifiche, con un giro da fenomeno in 1:27.798.

"Questa pole è dedicata ad Alex Zanardi che è un nostro amico, le mie condoglianze alla famiglia. Questa è per Alex", ha detto Antonelli, a Sky Sport, dedicando la pole position a Alex Zanardi. "Sono contento dopo comunque un weekend che è stato finora complicato. Abbiamo fatto un po' di fatica con il bilanciamento. Anche altri team hanno portato aggiornamenti grossi. Non è stato facile però il primo giro in Q3 è stato molto buono", ha aggiunto il leader del Mondiale.

﻿ Domani Antonelli, leader del Mondiale, partirà dunque davanti a tutti nella gara sull'iconico circuito della Florida: semaforo verde alle 22.

Il Gp di Miami di domenica 3 maggio inizierà alle 22.