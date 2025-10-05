(Adnkronos) - Arriva la prima vittoria in MotoGp per Fermin Aldeguer che oggi, domenica 5 ottobre, vince il Gp di Indonesia con la Ducati Gresini dominando sul circuito di Mandalika. Sul podio si piazzano anche Pedro Acosta e Alex Marquez, terzo. Tutti approfittano delle cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati), con l'italiano che ha steso il campione del mondo al primo giro: entrambi sono finiti al centro medico per controlli, con Marc Marquez che ha rimediato una frattura alla clavicola destra e farà una TC per capire se è da operare o meno.
Scivolato durante la gara anche Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale, mentre si trovava in ultima posizione. Ai piedi del podio Brad Binder (Ktm) davanti al migliore degli italiani Luca Marini (Honda), che termina quinto. Subito dietro Raul Fernandez e Fabio Quartararo, ottavo Franco Morbidelli e nono Fabio Di Giannantonio.
Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Indonesia di oggi:
1. Fermin Aldeguer (SPA) – BK8 Gresini Racing MotoGP – Ducati
2. Pedro Acosta (SPA) – Red Bull KTM Factory Racing – KTM
3. Alex Marquez (SPA) – BK8 Gresini Racing MotoGP – Ducati
4. Brad Binder (RSA) – Red Bull KTM Factory Racing – KTM
5. Luca Marini (ITA) – Honda HRC Castrol – Honda
6. Raul Fernandez (SPA) – Trackhouse MotoGP Team – Aprilia
7. Fabio Quartararo (FRA) – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – Yamaha
8. Franco Morbidelli (ITA) – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Ducati
9. Fabio Di Giannantonio (ITA) – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Ducati
10. Alex Rins (SPA) – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – Yamaha
11. Miguel Oliveira (POR) – Prima Pramac Yamaha MotoGP – Yamaha
12. Johann Zarco (FRA) – Castrol Honda LCR – Honda
13. Somkiat Chantra (THA) – Idemitsu Honda LCR – Honda
14. Jack Miller (AUS) – Prima Pramac Yamaha MotoGP – Yamaha
Ecco la classifica piloti aggiornata:
1. Marc Marquez (Ducati) – 545 punti, già campione del mondo
2. Alex Marquez (Ducati) – 362 punti
3. Francesco Bagnaia (Ducati) – 274 punti
4. Marco Bezzecchi (Aprilia) – 254 punti
5. Pedro Acosta (KTM) – 215 punti
6. Franco Morbidelli (Ducati) – 207 punti
7. Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 191 punti
8. Fermin Aldeguer (Ducati) – 181 punti
9. Fabio Quartararo (Yamaha) – 158 punti
10. Johann Zarco (Honda) – 128 punti
11. Brad Binder (KTM) – 118 punti
12. Raul Fernandez (Aprilia) – 112 punti
13. Luca Marini (Honda) – 108 punti
14. Enea Bastianini (KTM) – 89 punti
15. Joan Mir (Honda) – 77 punti
16. Maverick Viñales (KTM) – 72 punti
17. Ai Ogura (Aprilia) – 70 punti
18. Jack Miller (Yamaha) – 60 punti
19. Alex Rins (Yamaha) – 51 punti
20. Jorge Martin (Aprilia) – 34 punti
21. Miguel Oliveira (Yamaha) – 32 punti
22. Pol Espargaró (KTM) – 16 punti
23. Takaaki Nakagami (Honda) – 10 punti
24. Lorenzo Savadori (Aprilia) – 8 punti
25. Augusto Fernandez (Yamaha) – 8 punti
26. Somkiat Chantra (Honda) – 6 punti
27. Aleix Espargaró (Honda) – 0 punti