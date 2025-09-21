(Adnkronos) - Max Verstappen è re anche in Azerbaigian e vince il Gran Premio di Baku di oggi, domenica 21 settembre. Il fuoriclasse della Red Bull domina dall'inizio alla fine la gara e sfrutta il ritiro della McLaren di Oscar Piastri (a muro al primo giro) per riaprire il Mondiale di Formula 1, portandosi a 69 punti dall'australiano. L'olandese chiude davanti a Russell e Sainz. Quarta posizione per Kimi Antonelli. Male le Ferrari: Hamilton chiude ottavo davanti a Leclerc. Norris settimo. Ecco l'ordine di arrivo e la classifica piloti aggiornata.  

Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Baku di oggi, domenica 21 settembre:  

1 Max Verstappen Red Bull Racing  

2 George Russell Mercedes +14.609 

3 Carlos Sainz Williams +19.199 

4 Kimi Antonelli Mercedes +21.760 

5 Liam Lawson Racing Bulls +33.290 

6 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +33.808 

7 Lando Norris McLaren +34.227 

8 Lewis Hamilton Ferrari +36.310  

9 Charles Leclerc Ferrari +36.774  

10 Isack Hadjar Racing Bulls +38.982 

11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +67.606 

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +68.262 

13 Alexander Albon Williams +72.870 

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +77.580 

15 Fernando Alonso Aston Martin +78.707 

16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +80.237 

17 Lance Stroll Aston Martin +96.392 

18 Pierre Gasly Alpine 1 giro 

19 Franco Colapinto Alpine 1 giro 

20 Oscar Piastri McLaren ritiro 

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Baku:  

1 Oscar Piastri (McLaren) – 324 punti 

2 Lando Norris (McLaren) – 299 punti 

3 Max Verstappen (Red Bull) – 255 punti 

4 George Russell (Mercedes) – 212 punti 

5 Charles Leclerc (Ferrari) – 165 punti  

6 Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 punti  

7 Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 punti 

8 Alex Albon (Williams) – 70 punti 

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 punti 

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 37 punti 

11 Lance Stroll (Aston Martin)- 32 punti 

12 Carlos Sainz (Williams)- 31 punti 

13 Liam Lawson (Racing Bulls)- 30 punti 

14 Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 punti 

15 Esteban Ocon (Haas) – 28 punti 

16 Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti 

17 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20 punti 

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 punti 

19 Oliver Bearman (Haas) – 16 punti 

20 Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti 

 

 