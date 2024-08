Gonnostramatza, grande festa per la Giornata dell'emigrato

Un doppio appuntamento ricco di eventi attende Gonnostramatza questo fine settimana, con una serie di manifestazioni pensate per celebrare la cultura locale e accogliere la Giornata dell’emigrato. Le festività inizieranno domani, venerdì 9 agosto, e proseguiranno fino a domenica 11 agosto, offrendo un ampio ventaglio di attività per residenti e visitatori. La Pro Loco “Su Tramatzu”, in collaborazione con l’amministrazione comunale e i comitati di San Michele Arcangelo e Santa Teresina 2024, ha organizzato una serata speciale in piazza San Michele Arcangelo. L’evento avrà inizio alle 19 con una Santa Messa dedicata all’accoglienza degli emigrati e alla commemorazione dei legami che uniscono la comunità di Gonnostramatza con i suoi cittadini sparsi in tutto il mondo. A seguire, alle 20, la piazza si trasformerà in un vivace spazio di socializzazione con una cena tipica sarda. I partecipanti potranno gustare prelibatezze locali mentre si immergono in un’atmosfera festosa arricchita da intrattenimento musicale. La serata prevede balli sardi di gruppo e liscio, con la partecipazione del rinomato fisarmonicista Matteo Scanu, che accompagnerà

