Malore in spiaggia, muore a 70 anni: cosa è successo

Posted By: Agosto 8, 2024

Un tragico incidente ha scosso la spiaggia di Porto Botte a Giba, dove un uomo di circa 70 anni ha perso la vita mentre si trovava in acqua. La tragedia è avvenuta stamane. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima potrebbe essere stata colpita da un malore improvviso mentre nuotava. I bagnanti hanno subito allertato i servizi di emergenza, e sul posto sono intervenuti il personale del 118-Areus di Sant’Anna Arresi e l’ambulanza infermieristica di Giba. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso da parte dei bagnini e dei soccorritori, le manovre di rianimazione non hanno avuto successo. L’elisoccorso, giunto rapidamente sul luogo della tragedia, ha tentato di prestare ulteriore assistenza, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri sono arrivati per svolgere le indagini del caso. La spiaggia di Porto Botte, solitamente meta di famiglie e amanti del mare, è stata

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

