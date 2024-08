Terralba piange Elisa Pia Carboni, l'ultimo saluto nella cattedrale

Questo pomeriggio, alle ore 16:30, la comunità di Terralba si stringerà attorno alla famiglia Carboni per dare l’ultimo saluto alla piccola Elisa Pia, stroncata a soli 9 anni da un medulloblastoma. Il funerale, che si terrà nella cattedrale di San Pietro apostolo, rappresenta un momento di profondo raccoglimento e di dolore per un’intera comunità, scossa dalla perdita di una bambina tanto amata. Elisa Pia aveva appena iniziato il suo percorso scolastico nella scuola primaria quando, nel 2021, il destino ha imposto un doloroso cambiamento alla sua vita e a quella dei suoi cari. La diagnosi del medulloblastoma, giunta inaspettata e devastante, ha segnato l’inizio di una battaglia coraggiosa e difficile contro una malattia rara e aggressiva. Nonostante le cure ricevute e l’incessante supporto della famiglia, il cuore della piccola si è fermato all’ospedale Microcitemico di Cagliari, dove la piccola ha passato gli ultimi giorni della sua breve vita. La scomparsa della bambina ha lasciato un grande dolore non solo nella famiglia, ma in tutta l’isola. Da Cagliari a Terralba,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie