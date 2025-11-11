Gli 'Oscar' di Papa Leone XIV, tra i film preferiti c'è Benigni
Papa Leone XIV ha 4 film preferiti e li svela in un video diffuso su Instagram da Variety. Il Pontefice, in vista dell'incontro con il mondo del cinema che si svolgerà sabato prossimo in Vaticano, sceglie il suo poker al cinema
Papa Prevost, in attesa di incontrare attori e registi, annuncia i titoli delle opere preferite. Nell'elenco 'da Oscar' c'è anche spazio per l'Italia e in particolare per Roberto Benigni con La vita è bella. I 4 film prediletti per Papa Leone XIV sono La vita è meravigliosa (1946) di Frank Capra "con Jimmy Stewart", sottolinea il Pontefice. Quindi Tutti insieme appassionatamente (1965) di Robert Wise con Julie Andrews. Gente Comune, "l'anno è il 1980". Il film di Robert Redford aveva come "stelle Donald Sutherland e Mary Tyler Moore". Per finire, appunto, La vita è bella (1997) di Roberto Benigni.
