Salute Informazioni e orari si riferiscono a quanto reso noto dalla Asl di Oristano

Oristano

Nella giornata di oggi martedì 12 marzo sono questi gli ambulatori Ascot in funzione in provincia di Oristano.

Ghilarza, nei locali della guardia medica dell’ospedale Delogu, dalle 14 alle 19;

Marrubiu, in via Deledda 7, solo per questa giornata dalle 10:30 alle 15:30 (normalmente dalle 8.30-13.30);

Narbolia, in via Principe Amedeo 1, dalle 14 alle 19;

Samugheo, in via della Pace 1: servizio attivo solo per i pazienti di Allai, dalle 9 alle 11;

San Vero Milis, in via Santa Barbara 13, dalle 8 alle 13;

Siris, l’ambulatorio in via Nazionale 19, dalle 14.30 alle 16.30