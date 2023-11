Gli allievi del Caip di Abbasanta donano 29 sacche di sangue

Abbasanta

In una giornata voluta dall’associazione “Donatori Nati” con l’Asl di Oristano e l’Avis

Il grande cuore degli allievi del Centro di addestramento della Polizia di Stato di Abbasanta per un gesto solidale in grado di salvare vite umane. Sono state 29 le sacche di sangue raccolte nella giornata straordinaria di donazioni che si è svolta al Caip, in collaborazione con il Centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, diretto da Mauro Murgia, e l’Avis.

Hanno donato gli allievi del corso che sta per essere completato: soprattutto sardi, ma con una buona componente anche di giovani siciliani.

“Questi allievi andranno via a dicembre, a gennaio ne arriveranno altri, che andremo a trovare secondo la loro disponibilità”, ha detto Murgia. “Ringraziamo la Polizia di Stato per la costante collaborazione e sensibilità”.

Roberto Pietrosanti, responsabile del Caip di Abbasanta, ha aggiunto: “La Polizia di Stato è da sempre attenta all’emergenza sangue in tutta Italia e anche in Sardegna. Grazie alla nostra associazione ‘Donatori Nati’, alla Asl di Oristano e all’Avis abbiamo organizzato questa giornata per dare il nostro contributo per soddisfare il continuo fabbisogno di sangue in tutti gli ospedali dell’isola, ma anche per le trasfusioni dei malati di talassemia, patologia con un’alta incidenza soprattutto in Sardegna”.

Giovedì, 16 novembre 2023