L'azzurra di boulder, il climber di punta fresco di Watchtower (9a), l'ulassese adottivo diventato simbolo di resilienza, i "cacciatori" delle Sette Vette. Giulia Rosa, Andrea Lostia di Santa Sofia, Klaas Willems e i Summiteers sono i testimonial e gli ospiti d'eccezione della sesta edizione dell' Ulassai Festival, in programma dal 30 maggio al 1 giugno nello spettacolare scenario dei Tacchi d'Ulassai.
Tutti e quattro saranno sul palco dell'evento,
nella serata di sabato 30, per raccontare le loro esperienze
scalatore, con tanto di contributi foto e video. Willems sarà anche
la guida di una sessione di arrampicata mirata al perfezionamento
della tecnica, nella mattinata di sabato (ore 10-12).
Giulia Rosa arrampica sin da quando era bambina
e ciò che era nato come un gioco si è trasformato in passione e
dedizione. È entrata nel mondo delle competizioni da piccolissima,
dimostrandosi particolarmente portata per il boulder. Finita la
carriera giovanile, ha deciso di specializzarsi in questa
disciplina arrivando attualmente a far parte della squadra
nazionale. Giulia può contare sul supporto della società CAI
Climbing che si pone come obiettivo quello di aiutare giovani
talenti dell'arrampicata a raggiungere grandi traguardi.
Andrea Lostia di Santa Sofia aveva già praticato
diversi altri sport, ma l'arrampicata lo ha conquistato subito. Per
anni ha scalato su plastica e gareggiato indoor. E prima della
patente andava in falesia raramente: "La roccia aveva il suo
fascino ma la vedevo come secondaria, forse per la poca conoscenza
che ne avevo", spiega il 21enne sardo. Poco prima dei 18 anni ha
riscoperto la falesia e, grazie ad alcuni amici che gli hanno
permesso di scalare più spesso, ho iniziato a chiudere i primi
ottavi. In tre anni ha affinato la tecnica e lavorato sull'aspetto
mentale. L'anno scorso in Spagna ha...