Giulia De Lellis contro le fake news: "Non è mia figlia, datevi una regolata"

(Adnkronos) - "Giulia De Lellis ha partorito, è nata Priscilla". Questa è la fake news che sta girando sui social nelle ultime ore. A rafforzare la bufala, la pubblicazione della foto di una neonata, condivisa da un utente, come se fosse la vera figlia dell'influencer e del padre, Tony Effe.

Immediato lo sfogo di Giulia che subito smentito la notizia: "La gente ha perso completamente il senso del rispetto. Sono scioccata dall'ossessione e dalla follia con cui ci si permette di giocare su qualcosa di così intimo e prezioso come una nuova vita".

"La bambina nella foto non è mia figlia - spiega - è vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque. Chiedo scusa a lei e alla sua famiglia per questa ennesima mancanza di umanità".

Non è la prima volta che l'influencer esprime preoccupazione e rabbia per le continue speculazioni sulle gravidanze: "Mi stanno arrivando tantissimi messaggi sul mio parto. Il mio. Leggo addirittura ipotesi sul tipo di parto, cosa che non sa nemmeno il mio ginecologo ad oggi. Non si tratta di gossip, ma di rispetto".

E infine, un messaggio diretto a chi diffonde queste false notizie: "Datevi una regolata e portate un contributo migliore a questo mondo che già fa spavento di per sé se non sapete proprio che fare".

