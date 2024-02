Oristano

Torna il maltempo dopo un anticipo di primavera

Si riaffaccia l’inverno anche sull’Oristanese, con nuvole, pioggia e un calo delle temperature che cancelleranno almeno per qualche giorno l’anticipo di primavera. Quello alle porte sarà un fine settimana caratterizzato dal tempo instabile, con l’arrivo di un flusso perturbato atlantico.

Domani, venerdì 23 febbraio, cielo molto nuvoloso o coperto sulla Sardegna con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli e localmente moderati.

Per sabato e domenica il portale regionale Arpas prevede cielo generalmente nuvoloso, con possibili precipitazioni. Le temperature saranno in moderato calo nei valori minimi sabato e stazionarie il giorno seguente, mentre non subiranno variazioni significative nei valori massimi in entrambe le giornate. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno generalmente mossi o molto mossi.

A Oristano città per sabato le temperature previste da 3BMeteo vanno da 4 a 13°C e domenica da 4 a 15°C. Farà più freddo nelle zone interne della provincia: a Laconi sabato si va dai 4 ai 10°C e domenica dai 2 agli 11°C, a Santu Lussurgiu si passa dai 3-8°C di sabato ai 2-11°C di domenica e a Neoneli dai 3-9°C di sabato a 1-12°C domenica.

Giovedì, 20 febbraio 2024