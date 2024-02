Oristano

Iniziativa social di Futuro Studentesco, in vista delle imminenti elezioni regionali

Avvicinare i giovani alla politica attraverso i loro social preferiti, TikTok e Instagram. E combattere in questo modo l’astensionismo. Ci sta provando Futuro Studentesco, in vista delle elezioni regionali del 25 febbraio.

“Questo è un progetto realizzato per avvicinare di nuovo i giovani al voto, perché in Sardegna, come in tutta Italia, c’è un problema di astensionismo”, commenta Alberto Meli, presidente di Futuro Studentesco e rappresentante d’istituto allo Scientifico. “Questo porta molti ragazzi a non conoscere neanche chi siano effettivamente candidati alla presidenza della Regione”.

“Noi stiamo facendo delle interviste, per informare gli studenti di Oristano, ma non solo, dei progetti annunciati dai candidati per noi giovani e per temi di interesse generale”, spiega Meli, che insieme a una quindicina di ragazzi e ragazze – tutti rappresentanti di istituto – è impegnato nella realizzazione di progetti interni ed esterni alle scuole, ma tutti dedicati in particolare ai coetanei.