San Vero Milis

Cosimo Orrù è medaglia d’Oro della Resistenza

Anche quest’anno San Vero Milis, in occasione della Giorno della Memoria – il prossimo 27 gennaio – ricorda il giudice sanverese Cosimo Orrù, medaglia d’Oro della Resistenza, morto prigioniero in un lager dopo aver subito soprusi e atrocità per mano del regime nazifascista.

Le iniziative, racchiuse sotto il titolo “I giorni della Memoria”, prevedono un omaggio al giudice Orrù, davanti alla casa di famiglia, una conferenza dal titolo “Perseguitati politici e Antifascisti sardi” a cura di Lorenzo Di Biase, vicepresidente dell’Associazione A.N.P.P.I.A (Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti) presso la Biblioteca comunale e l’accompagnamento musicale a cura della Scuola Civica di Musica “Nino Dispenza”.

Il ricco programma di eventi avrà inizio alle 17.30.

In occasione dell’iniziativa “I Giorni della Memoria” saranno visitabili nella biblioteca comunale le mostre “Un muro si leva tra me e il mondo”, “Cosimo Orrù, Medaglia d’Oro della Resistenza”, “Gli Internati militari sanveresi”.

“Si tratta di una serie di iniziative per ricordare e far conoscere alle nuove generazioni, le persecuzioni e l’orrore dei campi di sterminio”, spiega il sindaco di San Vero Milis, Luigi Tedeschi. “Le proporremo attraverso il Centro di Documentazione della Memoria intitolato al giudice Orrù, in occasione dell’anniversario della liberazione del Lager di Auschwitz”.