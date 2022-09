Giochi da casinò elenco: Le migliori slot machine con Sticky Wilds

Gli sticky wild sono una funzione bonus molto speciale che può fare una grande differenza. Una volta che i wild si attaccano, la funzione giri gratuiti può regalare grandi vincite.

Ma quali caratteristiche hanno le slot machine con sticky wild e quale giochi da casinò elenco è particolarmente interessante?

Che cos'è uno Sticky Wild?

Il simbolo wild sostituisce altri simboli per completare una linea di pagamento. Può assumere la forma di qualsiasi altro simbolo, solitamente a eccezione del simbolo scatter. Questo aumenta le possibilità di vincita complessive.

Un wild appiccicoso è ancora meglio. Ecco come funziona: se il simbolo wild diventa appiccicoso durante un bonus o un giro di giri gratuiti, allora si ferma per i giri gratuiti rimanenti, mentre gli altri rulli continuano a girare. In questo modo si possono vincere somme ancora maggiori.

Come ottenere un simbolo Sticky Wild?

La maggior parte dei giochi da casinò elenco presenta lo stesso concetto quando si tratta di wild appiccicosi. Se un simbolo wild si presenta durante i giri gratuiti, rimane automaticamente appiccicoso fino alla fine della funzione giri gratuiti.

Tuttavia, a seconda della slot machine, possono esserci regole diverse o aggiuntive ai meccanismi di gioco.

Quanto si può vincere con uno Sticky Wild?

Il valore di una funzione giri gratuiti dipende dal gioco, ma naturalmente anche dalla fortuna.

In alcuni giochi da casinò elenco, spesso bisogna aspettare parecchio tempo per poter accedere alla funzione bonus. Naturalmente, può anche accadere che si vinca solo una somma insignificante durante i giri gratuiti.

Ma se si ottiene un wild appiccicoso all'inizio del gioco bonus, ci si può aspettare grandi vincite. Ad esempio, nella slot Vikings go to Valhalla di Yggdrasil, è possibile vincere fino a 23.000 volte la puntata.

Naturalmente, non è sufficiente la funzione sticky wild, ma sono necessarie un paio di altre cose per andare bene.

Sticky Wild vs Expanding Wild

I simboli Wild sono presenti nelle slot da tempo. Al giorno d'oggi, quasi nessuna slot può farne a meno. Da qualche tempo esistono anche simboli wild con altre proprietà.

Oltre allo sticky wild, è presente anche un simbolo wild in espansione. Si espande su tutto il rullo e quindi aumenta le possibilità di grandi vincite.

In alcune slot è presente anche un jolly in espansione, ovvero un jolly che si espande su tutto il rullo e poi rimane bloccato per il resto dei giri gratuiti.

I migliori giochi da casinò elenco che presentano Sticky Wilds

Anche se gli sticky wild sono più di nicchia, esistono diversi giochi di slot online con questa funzione. Potete conoscerli qui di seguito.

The Dog House Megaways

La slot The Dog House 2019 di Pragmatic Play è tutta dedicata ai cani. Doberman, barboncino e carlino appaiono come simboli vincenti. Il wild funge anche da moltiplicatore di vincite.

La slot originale è piuttosto volatile. E nella versione Megaways è possibile ottenere profitti ancora più elevati. La combinazione di Megaways e di Wilds appiccicosi rende The Dog House Megaways una slot machine incredibilmente attraente.

El Torero

Il fatto che i simboli wild bloccati non siano un fenomeno nuovo può essere visto in questa slot. El Torero è stata sviluppata da Merkur, ma nel frattempo è stata riproposta da Reel Time Gaming.

In ogni caso, El Torero ha già qualche anno di vita ed è una delle poche macchine migliori del web.

Il cuore del gioco è la funzione bonus con 10 giri gratuiti, che viene attivata da tre simboli scatter.

Se il torero compare durante i giri gratuiti, rimane sul rullo fino alla fine e regala vincite sostanziose come simbolo wild.

Wanted Dead or a Wild

Questa slot è incentrata sul tema western. Su 5 rulli e 5 righe, il jolly appiccicoso può colpire qui con 15 linee di pagamento. Ci sono diverse funzioni bonus e, oltre al jolly appiccicoso, c'è anche un jolly in espansione che si espande su tutto il rullo.

In origine, Hacksaw Gaming sviluppava esclusivamente gratta e vinci online. Ma la loro prima slot, chiamata My Lucky Number, ha mandato in visibilio la scena del gioco d'azzardo grazie a un jackpot estremamente elevato.

Con Wanted Dead o A Wild, continuano la loro marcia trionfale nel campo delle slot machine.