Pulizia a Torre Grande, è polemica sul consigliere Efisio Sanna

Un recente post pubblicato nel gruppo Facebook “Oristano la città che vorrei” ha scatenato un acceso dibattito. Antonio Pinna, amministratore del gruppo, ha ringraziato pubblicamente il consigliere comunale Efisio Sanna per il suo impegno nella pulizia della zona di Torre Grande, descrivendolo come “responsabile” dell’operazione. Tuttavia, la terminologia utilizzata ha subito attirato l’attenzione, sollevando dubbi sulla posizione di Sanna. Sanna, ex candidato sindaco alle ultime elezioni comunali di Oristano, è noto per essere un dipendente della Formula Ambiente, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in città. Nonostante ciò, sul sito dell’azienda non sono disponibili informazioni chiare riguardo ai dirigenti. La questione ha portato un cittadino a riflettere sulla possibile incompatibilità tra il ruolo politico di Sanna e la sua posizione all’interno dell’azienda. “Secondo l’articolo 63 del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), un consigliere comunale potrebbe essere incompatibile con il proprio incarico se mantiene un rapporto continuativo di collaborazione o prestazione d’opera retribuita con l’ente o con un’impresa che opera sotto la vigilanza dello stesso – si

