Giammarresi (Komen): "Prevenzione in azienda perché difficile trovare tempo per una visita"
“Per la prevenzione del tumore al seno e delle patologie oncologiche, abbiamo creato nel 2017 la ‘carovana della prevenzione’, portandola direttamente in azienda e nei luoghi di lavoro. Facciamo screening e prevenzione secondaria all’interno delle aziende perché la vita di tutti diventa sempre più frenetica, è sempre più difficile prendere il tempo per fare una visita”. Lo ha detto Silvia Giammarresi, Head Corporate Fundraising di Komen Italia, intervenendo alla Social Sustainability Week in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma.
“Le aziende – spiega Giammarresi - hanno visto che c’era questa necessità e abbiamo iniziato a collaborare in maniera sinergica offrendo un’offerta di mammografie e di ecografie senologiche”. “Il tutto abbinato a un percorso di sensibilizzazione con incontri dove vengono spiegate norme di prevenzione con supporto medici terapia integrata” conclude Giammarresi.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie