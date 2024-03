Oristano

Quattro colpevoli di corruzione e turbativa d’asta. Diversi reati in prescrizione



Sono state emesse oggi in Tribunale a Oristano le prime sentenze di condanna su “Sindacopoli”, il sistema che grazie ad amministratori e tecnici gestiva illecitamente gli appalti pubblici in tutta la Sardegna.

Il collegio dei giudici, presieduto da Carla Altieri, ha emesso condanne per corruzione e turbativa d’asta. Per l’ingegner Salvatore Pinna, titolare della Essepi Engineering e accusato di essere stato il regista del sistema, è arrivata la condanna a 7 anni e 6 mesi. Per l’ex sindaco di Belvì Rinaldo Arangino 6 anni di carcere.

L’ex vicesindaco di Ortueri Pietro Crobu è stato condannato a 4 anni e 3 mesi, così come Pier Paolo Sau, ex primo cittadino di Tonara.

È scattata la prescrizione per alcuni dei reati contestati a Pinna, Arangino, Sau, Crobu e Francesco Chessa, Viviana Stochino, Antonio Franco Fogu, Maria Lucia Fraghì, Carlo Maria Sassu, Alessandra Piras, Laila Dearca, Salvatore Casula, Paolo Vacca, Piergiorgio Peddes.

Il collegio giudicante infine ha assolto per altri reati Pinna, Arangino, Chessa, Dearca, Casula, Crobu e e Giampaolo Porcu.

