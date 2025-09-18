Genova, bambino di 6 anni cade dalla finestra della scuola: è grave

(Adnkronos) - Un bambino di 6 anni è rimasto gravemente ferito oggi, giovedì 18 settembre, a Genova dopo essere caduto dalla finestra della scuola primaria De Amicis. E' successo intorno a mezzogiorno nel quartiere di Voltri.

Il piccolo ha fatto un volo di circa tre metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con due ambulanze di Croce Verde Praese e Croce Rossa Ponente oltre all'automedica Golf 1 del 118.

Il bambino è stato trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in codice rosso. Per consentire all'elicottero di atterrare in sicurezza è stato chiuso il casello autostradale di Genova Pra' in entrambe le direzioni.

