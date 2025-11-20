Prima le piogge, poi il gelo. Il temuto 'winter vortex' si appresta a fare il suo ingresso sull'Italia dalla Norvegia verso il Mar Ligure, trascinando con sé maltempo, una massa d'aria artica e la possibilità di nevicate anche a bassa quota. E dalla giornata di venerdì, avvertono gli esperti nelle previsioni meteo di oggi giovedì 20 novembre, ecco che arriverà il freddo 'vero'.

Winter Vortex dull'Italia, cosa dice l'esperto

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it , conferma che il “Winter Vortex”, un ciclone in formazione sul Mar Ligure, porterà l’inverno in Italia per più giorni, con possibili nevicate anche a bassa quota al Nord e a quote collinari al Centro-Sud.

Nel dettaglio, la giornata di giovedì vedrà ancora temperature leggermente sotto la media del periodo al Centro-Nord e un po’ più calde del normale al Sud. Ma il vero freddo arriverà da venerdì.

Intanto, prima del freddo, troveremo ancora piogge e rovesci forti tra Basso Lazio, Campania e fascia tirrenica; altri acquazzoni sono previsti a macchia di leopardo sulla Sardegna e sul resto della Penisola, meno sul versante adriatico.

Il freddo (a tratti gelo), associato al Winter Vortex, interesserà l’Italia durante un periodo di almeno 3-4 giorni, più o meno da venerdì fino a lunedì: venerdì troveremo il primo crollo termico al Nord con la possibilità di fiocchi a bassa quota tra Lombardia, Emilia e Basso Piemonte, specie in serata.

Sabato il Winter Vortex provocherà ancora maltempo su buona parte dell’Italia con la bassa pressione che dalla Liguria si sposterà verso le regioni adriatiche: si prevede neve a quote collinari su Appennino e Alpi, mentre la pianura dovrebbe essere risparmiata dai fiocchi.

Domenica tornerà un po’ di sole con una tregua meteorologica, prima di un nuovo peggioramento dalla sera: tra la notte del lunedì e le prime ore di martedì avremo la massima probabilità di neve in pianura al Nord.

Per questa previsione di neve in pianura aspettiamo però delle conferme; intanto prestiamo massima attenzione ai forti rovesci sulle tirreniche nelle prossime ore, alla neve isolata fino in pianura sul Nord-Ovest venerdì: avremo l’anticipo (di un mese) di un Bianco Natale, arriverà tantissima neve sulle Alpi, tanta neve anche sugli Appennini con un paesaggio che più che autunnale sembrerà pienamente invernale.

Le temperature minime e massime scenderanno ovunque fino a circa 6-8°C sotto la media del periodo, novembre si travestirà da gennaio.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 20. Al Nord: molte nubi, piogge deboli, dapprima in Lombardia, in serata sul Triveneto. Neve sulle Alpi. Al Centro: peggiora su tirreniche e Umbria. Al Sud: rovesci forti sulla Campania.

Venerdì 21. Al Nord: instabile e freddo, neve possibile anche in pianura al Nordovest. Al Centro: molto nuvoloso, poche piogge. Al Sud: maltempo in Campania, ventoso.

Sabato 22. Al Nord: asciutto, ma freddo, neve in Romagna a bassa quota. Al Centro: maltempo diffuso, neve copiosa in collina. Al Sud: piogge e rovesci sparsi.

Tendenza: domenica temporaneo miglioramento, poi nuovo ciclone dalla sera con neve al Nord. Instabile e freddo fino a martedì.