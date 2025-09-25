Gaza, Meloni all'Onu: "Israele ha superato il limite"

(Adnkronos) - "La reazione deve rispettare il principio di proporzionalità e Israele ha superato quel limite e su questo limite ha finito di infrangere norme umanitarie, causando una strage tra civili". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si esprime così sulla crisi di Gaza parlando alle Nazioni Unite a New York nel discorso oggi 25 settembre 2025. La premier, in relazione alla linea dello stato ebraico, fa riferimento ad "una scelta che l'Italia ha definito inaccettabile e che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dall'Unione europea nei confronti di Israele".

"Israele deve uscire dalla trappola di questa guerra. Lo deve fare per la storia del popolo ebraico, per la sua democrazia, per gli innocenti, per i valori universali del mondo libero di cui fa parte. E per chiudere una guerra servono soluzioni concrete. Perché la pace non si costruisce solo con gli appelli, o con proclami ideologici accolti da chi la pace non la vuole. La pace si costruisce con pazienza, con coraggio, con ragionevolezza", aggiunge Meloni al Palazzo di Vetro.

"Riteniamo che Israele non abbia il diritto di impedire che domani nasca uno Stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania al fine di impedirlo. Per questo abbiamo sottoscritto la Dichiarazione di New York sulla soluzione dei due Stati. È la storica posizione dell'Italia sulla questione palestinese, una posizione che non è mai cambiata", afferma in un altro passaggio del suo intervento.