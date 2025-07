Gaza, media: "Con no Hamas a tregua, Israele avvierà annessione Striscia"

(Adnkronos) - Israele inizierebbe ad annettere aree della Striscia di Gaza se da Hamas non dovessere arrivare una risposta positiva al lavoro dei mediatori per un cessate il fuoco nell'enclave palestinese e il rilascio degli ostaggi. E' quanto si legge sul Times of Israel che rilancia un articolo del giornale Maariv in cui si afferma che Israele darà comunque un'altra chance ai negoziati. Secondo le notizie, il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe presentato di recente la proposta di annessione in un incontro con un gruppo ristretto di ministri che avrebbe in ogni caso già deciso per l'istituzione di un ente ad hoc per l'amministrazione delle aree che verrebbero eventualmente annesse.

Secondo quanto scriveva ieri il giornale Haaretz, il piano rientrerebbe nel contesto dei tentativi volti a tenere nel governo il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, e Israele annuncerebbe l'intenzione di concedere a Hamas pochi giorni per accettare il cessate il fuoco e poi, in caso di riposta negativa, inizierebbe l'annessione di aree della Striscia. Il piano, si legge, prevederebbe inizialmente l'annessione di aree nella "zona cuscinetto", lungo il confine con Gaza, per poi passare ad aree nel nord della Striscia, vicino alle città israeliane di Sderot e Ashkelon, e proseguire gradualmente con l'annessione.

Haaretz ha scritto che secondo i dettagli presentati da Netanyahu nei colloqui con i ministri il piano avrebbe avuto l'ok dell'Amministrazione Trump. E stando a fonti politiche, Smotrich avrebbe assicurato al premier che "giudicherà dai fatti" e che se il piano di annessione dovesse essere attuato "resterà al momento nel governo" con il suo partito.

