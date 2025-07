Fedez e Giulia Honegger, ora è ufficiale: la prima foto social di coppia

(Adnkronos) - Fedez esce allo scoperto e "presenta" pubblicamente la sua nuova relazione con Giulia Honegger. Dopo giorni di indiscrezioni e foto rubate, è stato lo stesso a condividere sui social la prima foto di coppia insieme alla nuova fidanzata.

La foto, un selfie pubblicato tra le Instagram stories, ritrae i due in un momento di complicità: Giulia con il volto appoggiato alla spalla di Fedez, entrambi in posa davanti all'obiettivo. Le loro facce sono incorniciate da due mani che formano un cuore, accompagnato dalla scritta ironica: "Bro you just posted cringe" ovvero "Bro, hai appena postato qualcosa di imbarazzante".

In una storia successiva, Fedez ha postato un video che ritrae la ragazza - con ogni probabilità Giulia - in costume mentre gioca con un videogioco. Segnali chiari che Fedez ha deciso di non nascondere più la relazione.

Il bacio tra Fedez e Giulia Honegger era stato immortalato da Chi, che li aveva sorpresi in Sardegna mentre si scambiavano tenerezze in spiaggia. I due erano stati visti insieme in vacanza a Marina di Pietrasanta e successivamente anche a Milano dove, secondo il magazine, Fedez sarebbe “andato a prenderla di sera con la sua Ferrari Roma Spider”. Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, questa sembra la prima relazione che Fedez decide di rendere pubblica.

