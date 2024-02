Animali "Chiediamo ai proprietari di contattarci, seguiremo la vicenda da vicino"

“Sporgeremo anche noi una denuncia come associazione”. È quanto ha annunciato l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente dopo la notizia della sparizioni dei 26 gatti a Riola Sardo.

“Parlare di piste è troppo presto”, scrivono gli animalisti, “al momento quello che serve è capire l’esatta dinamica di queste sparizioni poi sapremo dove puntare il dito”.

L’associazione milanese da anni impegnata nel contrasto ai furti e alle sparizione di gatti “invita tutti i proprietari dei gatti scomparsi a fare denuncia di smarrimento o di furto in base a quanto pensano possa essere successo ai loro gatti”.

“Noi nei prossimi giorni seguiremo la vicenda da vicino e invitiamo tutti coloro che hanno visto sparire i loro gatti a contattaci via mail al nostro indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o via WhatsApp al numero 347 9269949 per una prima raccolta di dati da sottoporre alle analisi degli esperti”.

L’allarme per la sparizione dei gatti a Riola Sardo è stato lanciato ieri dalla famiglia di una gattina di 9 mesi, sparita nel nulla quattro settimane fa. La zona è quella nei pressi della scuola elementare, dove – secondo quanto riferito dai proprietari della gatta – un vicino ha visto sparire ben 26 felini e uno tornato a casa ferito gravemente al collo.

