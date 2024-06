Furgone in fiamme, paura per alcune bombole di gpl

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 13:30, un furgone commerciale è stato coinvolto in un incendio nella centrale via Kennedy a Galtellì. L’incidente, presumibilmente causato da un malfunzionamento elettrico, ha portato al coinvolgimento di due bombole di gpl che si trovavano all’interno del veicolo. La squadra 1A della sede Centrale di Nuoro e la squadra 9A del Distaccamento di Siniscola, insieme al funzionario di guardia della sede centrale, hanno lavorato rapidamente per estrarre e mettere in sicurezza le bombole, seguito dall’estinzione e dalla bonifica del sito circostante. A causa della pericolosità dell’incendio e della presenza di materiale infiammabile, è stata decisa la chiusura al traffico della principale via nazionale e l’evacuazione delle case nelle immediate vicinanze. In particolare, grazie all’intervento rapido e coordinato delle autorità, i danni sono stati contenuti. In supporto alle operazioni di soccorso sono intervenuti anche gli uomini della Forestale, i carabinieri di Siniscola e la polizia locale. Insieme hanno collaborato per

