Allarme cinghiali in Sardegna, gli agricoltori scendono in piazza

Danni per milioni di euro alle colture e alle strutture delle aziende agricole e di allevamento della Sardegna, oltre che feriti e morti a causa dei cinghiali e della fauna selvatica incontrollata. L’allarme lanciato da Coldiretti in tutta Italia e in Sardegna è arrivato sui tavoli istituzionali, ma non basta. Allora per il prossimo giovedì 27 giugno l’appuntamento è davanti alle prefetture dei quattro capoluoghi di provincia isolana, Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano per chiedere il sostegno proprio dei prefetti, massime figure dello Stato nella regione. L’appuntamento in concomitanza in tutti e 4 i presidi è per le ore 9:30. La manifestazione alla quale parteciperà una folta delegazione di agricoltori che mostreranno gli effetti dei danni causati da cinghiali, cervi, cornacchie, nutrie, cormorani, ogni giorno, culminerà con l’incorno con i prefetti che hanno gentilmente dato la disponibilità a incontrare i vertici dell’associazione. Una richiesta di sostegno per cercare anche di sensibilizzare sulla piaga che continua a destare sempre più preoccupazione per un’emergenza che sta colpendo quotidianamente decine di aziende

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie