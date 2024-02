Cronaca Operai ancora al lavoro

La zona nella quale è stata individuata la perdita

Oristano

È stata individuata e messa in sicurezza la perdita di gas tra via Carpaccio e via Mattei, che ieri ha reso necessaria la chiusura di alcune vie della zona.

I tecnici sanno programmando la riparazione e la viabilità è stata parzialmente ripristinata.

L’allarme è scattato ieri pomeriggio, quando alcuni residenti della zona, sentendo un forte odore di gas, hanno contattato il Comando dei vigili del fuoco.

Venerdì, 16 febbraio 2024

