Cronaca Operazione dei Carabinieri

Siliqua

Operazione dei Carabinieri

Sono scattati gli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio per uno studente diciottenne incensurato, che ieri notte è stato trovato in possesso di oltre 30 grammi di marijuana, hashish e oggetti per il confezionamento della droga.

Durante dei controlli alla stazione ferroviaria di Siliqua, i Carabinieri hanno notato un gruppo di giovani, che si è subito dileguato al loro passaggio. L’ultimo ad allontanarsi è stato proprio il diciottenne, residente nel paese, che ha lanciato qualcosa in un angolo nascosto.

Gli uomini dell’Arma hanno recuperato quanto buttato via e hanno scoperto si trattasse di una bustina di cellophane con 5 grammi di marijuana al suo interno.

Con una perquisizione dell’abitazione del ragazzo, i militari hanno trovato altri 27 grammi della stessa sostanza, dell’hashish, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico utilizzato per il taglio dello stupefacente e materiale vario per il confezionamento in dosi della canapa.

Il giovane è stato dunque messo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e del giudizio con rito direttissimo, previsto per stamane presso il Tribunale di Cagliari.

Venerdì, 16 febbraio 2024

