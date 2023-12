Fratelli d’Italia a congresso a Oristano. Il nuovo presidente è il sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu

Presente a Oristano anche il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. “Chi immagine una competizione interna tra me e Truzzu per la corsa alla presidenza della Regione sbaglia di grosso”, ha detto Mura, “non ci conoscono”.

Oltre 540 tesserati in provincia e circoli cittadini a Oristano, Arborea, Bosa, Tresnuraghes e Samugheo, a cui presto si aggiungerà quello del Guilcier. Sono i numeri che testimoniano la crescita di FdI nel territorio provinciale.

Il deputato Francesco Mura: “Competizione interna tra me e Paolo Truzzu per la presidenza della Regione? Falso”

Il coordinatore uscente si è anche soffermato sull’ultima crisi estiva nella maggioranza di centrodestra al Comune di Oristano. “Non mi è piaciuto l’approccio che c’è stato con il centrosinistra”, ha ricordato il deputato di FdI, “è stata una grave offesa per noi di Fratelli d’Italia. Non succederà più”.

Dopo Mura ha preso la parola il nuovo presidente provinciale, Paolo Pireddu, 39 anni, sindaco di Villaurbana dal 2016. Anche lui non ha nascosto il proprio sostegno al sindaco di Cagliari, in corsa per la candidatura alla carica di governatore: “Mi auguro sarà Paolo Truzzu il candidato scelto dal centrodestra”.

Ha presieduto il congresso di Oristano il deputato Luca Sbardella.