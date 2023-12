Un’opportunità di lavoro nel settore delle costruzioni

Occupazione Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione

Contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione

A Terralba si segnala un’offerta di lavoro nel settore edile: proposto un contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.

Un’impresa che si occupa di lavori edili, costruzioni stradali, scavi, movimenti terra e demolizioni, ma anche di realizzazione di acquedotti, fognature e impianti di irrigazione, impianti esterni di illuminazione pubblica, verde e arredo urbano, cerca un conduttore di macchinari per il movimento terra: dovrà avere esperienza nell’uso di escavatore e pala meccanica.

È preferibile inoltre il possesso della patente C, in quanto all’occorrenza il candidato selezionato potrebbe anche guidare i camion aziendali per lo spostamento dei materiali nei cantieri.

L’impresa è disposta a valutare l’inserimento a tempo indeterminato, dopo un breve periodo a tempo determinato per una conoscenza reciproca.

Tempo fino al 10 gennaio per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina .

È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link.

Sabato, 2 dicembre 2023

