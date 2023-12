Chiese campestri e il fascino del vecchio ponte nel cammino da Ardauli a Tadasuni

Tadasuni

Un’altra domenica attorno al lago Omodeo con l’Arcidiocesi di Oristano

Stare in mezzo alla natura, condividendo insieme momenti di fede e convivialità. Il quinto cammino attorno al lago Omodeo proposto dalla Pastorale del turismo dell’Arcidiocesi di Oristano è in programma per domani, domenica 3 dicembre, e porterà i pellegrini da Ardauli fino a Tadasuni, passando per la chiesa campestre di San Ciriaco e l’ex Strada provinciale 30.

Punto di ritrovo sarà alle 14, presso la chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Dopo i saluti del parroco e del sindaco, ci sarà la preghierà del pellegrino e partenza assieme a don Ignazio Serra verso il Mirador di Coronzu ‘e Cabras e poi per San Quirico.

Qui l’arrivo è previsto per le 15. Dopo la visita alla chiesa campestre e una preghiera per la Terra, si proseguirà lungo la vecchia SP 30.