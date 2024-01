Santu Lussurgiu

Numerosi gli interventi in provincia di Oristano

Non solo lungo la Provinciale 15, tra Santu Lussurgiu e Bonarcado, sono quattro le frane segnalate nelle ultime ore per cui si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

A Cuglieri, a causa di un evento franoso, è stata interdetta al transito la via degli Ulivi. Sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento locale.

Disagi per gli automobilisti questa mattina lungo la sp 15. La pioggia ha reso instabile il terreno lungo la strada e la presenza di un muro a secco, in alto dietro ai cespugli, ha fatto arrivare numerose grosse pietre sulla carreggiata. Per questa ragione, i vigili del fuoco, la Provincia e l’ufficio tecnico del Comune di Santu Lussurgiu hanno limitato la circolazione dei veicoli.

La frana si è verificata in località Paloghianu, non lontano dalle cascate di Sos Molinos. La richiesta di intervento dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 10. Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento di Abbasanta, con un funzionario di servizio.

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta a Tadasuni per una fuga di gas. Diverse, inoltre, le chiamate per rami e pali pericolanti tra Ghilarza, Paulilatino e Santu Lussurgiu.

A causa del maltempo i vigili del fuoco del Distaccamento di Ales sono intervenuti tra il centro della Marmilla e Mogoro.

